Ex-noivo Jonas Sulzbach reage à viagem de Mari Gonzalez e Pipo Marques

Maturidade? O ex-BBB Jonas Sulzbach surpreendeu alguns internautas ao reagir positivamente à publicação em que Mari Gonzalez registra a viagem de casal ao lado de Pipo Marques. O gaúcho e a baiana estiveram juntos por nove anos, até anunciarem o término do noivado em outubro de 2023.

Desde o fim do romance com Jonas, Pipo Marques é a primeira pessoa que Mari Gonzalez assume publicamente. O músico baiano é filho do cantor Bell Marques, ex-vocalista da banda "Chiclete com Banana".

Na quinta-feira (31), a influenciadora publicou registros de uma viagem que fez em casal ao lado do novo cunhado Rafa Marques e a mulher dele, Pati Guerra. Nas imagens, Mari aparece em clima de romance com Pipo Marques.

Surpreendendo internautas, Jonas Sulzbach comentou na publicação de forma positiva. "Deus abençoe", escreveu o ex-noivo da influenciadora.