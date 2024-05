Reprodução/Instagram Whindersson Nunes





Whindersson Nunes, de 29 anos, que enfrenta a depressão há uns anos, fez um desabafo nas redes sociais sobre a doença. O humorista revelou que, pela primeira vez, ele se sentiu mal no palco fazendo shows.

"Primeira vez que a depressão fez eu não me sentir bem com um microfone na mão", escreveu no X, antigo Twitter. "Aprendi mais uma", acrescentou o nordestino.

Nesta quinta-feira (30), Whindersson continuou a falar sobre o assunto. “Quando for fazer algo, faça por que quer, não por que está com raiva”.

Primeira vez q a depressao fez eu nao me sentir bem com um microfone na mão foi hj, mas só nada, aprendi mais uma — Whindersson (@whindersson) May 30, 2024





Vale lembrar que o filho de Whindersson com a influenciadora Maria Lina, sua ex-namorada, completaria três anos em 29 deste mês de maio. João Miguel nasceu prematuro e morreu 30 horas após o parto.

Nas redes sociais, a influenciadora desabafou e fez uma declaração ao filho. "Hoje é um dia muito especial, apesar dele não estar aqui, mas está em nosso coração. Agradecer a Deus por Ele ter mostrado a nós um amor que é incompreensível. E com tão pouco tempo nos fez pessoas melhores. Lá de cima ele está orgulhoso e nos protegendo sempre. E com o tempo ele te deu todas as respostas. Viva nosso passarinho. Viva nosso João. E que os sorrisos que deres hoje não te insiram a sensação de culpa. Isso fará ele feliz. Estaremos sempre juntos", escreveu.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp