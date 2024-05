Reprodução/Instagram Val Marchiori assumiu relacionamento com o advogado Amilton Augusto

Val Marchiori, que anunciou o fim do casamento com empresário Thiago Castilho há dois meses, assumiu um novo relacionamento nas redes sociais, nesta quinta-feira (30). A socialite está namorando o advogado Amilton Augusto.

“Nunca tive dúvidas que você chegaria. Nos meus sonhos mais intensos, sonhava com você, com cada detalhe, com cada momento”, escreveu ela na legenda que acompanha as fotos do casal.

“Vivi cada dia sabendo que chegaria o dia de nos reencontrarmos. Mais uma vez tive a prova de que Deus me surpreende todos os dias. Você é meu maior presente, com gosto de novidade e de reencontro”, continuou ela.

“Hoje sonho com o que ainda viveremos e você faz parte de todos os meus dias, presente e futuro! Te amo", completou.

A socialite anunciou o fim do casamento com Thiago Castilho no fim de março, os dois se casaram em setembro de 2022 em um hotel em Santorini, na Grécia.

"Decidimos seguir caminhos diferentes, mas mantemos nossa amizade e respeito mútuo", admitiu ela ao divulgar o fim do relacionamento.

"Em respeito a vocês, todos meus seguidores que me acompanham aqui, diariamente, venho esclarecer a todos que estão me perguntando sobre meu relacionamento, que eu e o Thiago decidimos seguir caminhos diferentes, mas mantemos nossa amizade e respeito mútuo. Espero que compreendam esse momento delicado que estou passando, para que eu possa preservar minha privacidade", publicou em nota no Instagram.