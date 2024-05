Reprodução Na Justiça, Eder Militão toma atitude séria contra Karoline Lima; veja

O jogador de futebol Eder Militão entrou com novo processo contra a ex-namorada Karoline Lima. Nesta quinta-feira (30), foi divulgado que o atleta estaria acusando a influenciadora de alienação parental, além de ferir propositalmente a honra do atleta. A defesa pede que ela seja proibida de mencioná-lo nas redes sociais.

Na última semana, a confusão entre Karoline Lima e Eder Militão escalou para um nível até então inédito. Pela primeira vez, a influenciadora expôs prints e detalhou dramas vivenciados nos bastidores do relacionamento com o atleta. Nos desabafos, ela chega a xingá-lo e criticar o comportamento dele como pai de Cecília, de 1 ano, fruto do antigo relacionamento.

Diante disso, a defesa do jogador entrou com uma ação judicial para que Karoline pare de citá-lo publicamente, alegando que a famosa está prejudicando a honra do atleta.

"[…] As atitudes da ré [Karoline] são absolutamente desprovidas de verdade, com intuito único e exclusivo de expor o autor e desprestigiá-lo como pai e como homem. […] Além de expor gravemente a imagem da filha, ainda narra episódios e cria histórias absolutamente infundadas no que tange ao autor, pretendendo humilhá-lo publicamente, maculando sua honra e imagem perante terceiros, descrevendo-o como homem sem caráter, que teria abandonado abruptamente a família e evidentemente causando danos reflexos à filha", diz um trecho dos autos, divulgado pela página Gossip do Dia.

Eder Militão também acusa Karoline Lima de estar transformando a criança em celebridade, de forma a qual se beneficia com a imagem de filha.

"A figura pública, até então, era o autor, jogador de futebol renomado e de grande time, Real Madrid, mas a fama da menor vem exclusivamente pela exposição que sua genitora faz diariamente", consta no processo.

Durante a sequência de desabafos compartilhado pela influenciadora, ela chega a chamar Eder Militão de "lixo humano" e aponta que iria desmascarar ele perante ao público. Diante desse cenário, a defesa de Militão acusa Karoline de alienação parental, alegando que a influenciadora quer destruir a imagem do pai para Cecília.

O que se pede nos autos é que a influenciadora seja obrigada a se retratar publicamente e apague os conteúdos referente ao tema. Além disso, pede que Lima não vincule a imagem de Cecília nas redes sociais e não fale publicamente sobre o jogador. Caso contrário, que ela seja multada em R$ 2 mil por dia.