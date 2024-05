Reprodução Bruna Marquezine sai em defesa da Palestina após ataque de Israel

A atriz Bruna Marquezine utilizou as redes sociais para demonstrar apoio a Palestina e condenar o ataque israelense que atingiu a cidade de Rafah, na Faixa de Gaza, deixando 45 civis mortos no último domingo (26). A região bombardeada seria uma zona humanitária delimitada pelo próprio Exército do Estado Judeu, afirmaram autoridades palestinas.

Através do Instagram, a atriz de "Besouro Azul" compartilhou uma sequência de publicações que abordam o tema.

Bruna republicou um vídeo da empresa midiática Al Jazeera, que mostra registros dos destroços do bombardeio israelense. Na matéria, é possível observar o cenário de sofrimento da população que estava acampada na região.

Em outro Story, Marquezine compartilhou a imagem produzida por inteligência artificial que ilustra o acampamento atacado. "Todos os olhos em Rafah", diz a publicação.

Na sequência, ela repostou o vídeo de uma influenciadora incentivando as pessoas a mostrarem imagens reais do conflito, que nesse último episódio vitimou 45 pessoas, sendo a maioria crianças, mulheres e idosos.

"Embora a imagem tenha sido compartilhada mais de 40 milhões de vezes e ajude a espalhar o que está acontecendo, seria muito mais eficaz se fosse acompanhada por uma estatística, infográfico ou arrecadação de fundos para contextualizar a gravidade desse genocídio", diz a publicação.



Por fim, ela publicou o que seria a imagem real dos corpos desfalecidos após o ataque israelense. "Todos nós compartilhamos a imagem de inteligência artificial. Agora, vamos compartilhar a imagem verdadeira", propôs.