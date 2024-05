Reprodução Tati Zaqui chora ao celebrar 9 meses sem maconha: 'Tira da realidade'

A influenciadora Tati Zaqui se emocionou nesta quarta-feira (29) ao celebrar os nove meses sem consumir maconha. Através do Instagram, a cantora gospel relembrou o primeiro contato com a substância e detalhou o processo de mudança de hábitos.

"A maconha entrou na minha vida antes da fama, antes do reconhecimento e antes da minha vida pública. Ela me acompanhou por muitos e muitos anos, e eu tive várias fases", iniciou, em um vídeo publicado no perfil.

A ex-peoa de "A Fazenda" aponta que o estopim para a mudança foi perceber que fumar maconha estava alterando seu comportamento. "Eu me dei conta que eu precisava parar porque eu realmente estava fumando muito. E a maconha conseguiu fazer o que ela quer fazer com as pessoas: tirar elas da realidade", refletiu.

"E eu não conseguia ter ação, eu não conseguia me mover e fazer diferente porque eu estava sempre muito chapada. Eu usava a maconha para fugir da dor, da tristeza, da infelicidade. A maconha me paralisou", lamentou.

A cantora revelou que o uso da droga a fez se distanciar de familiares e amigos. "Isso fez os meus amigos desacreditar em mim, e a minha família desacreditar de mim - e eles estão todos aqui para não me deixar mentir. Eu comecei a ser desacreditada, e aí eu vi o quanto eu não me respeitava", disse.

Segundo a ex-funkeira, o processo para largar a substância passou por uma espécie de acordo com ela mesma, onde estipulou data, horário e reforçou com promessa para deixar o vício. Ao todo, já são nove meses em que Tati Zaqui não fuma a planta ilegal. "Maconha abre portas para outras coisas da minha vida", desabafou.