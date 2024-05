Reprodução Record é obrigada a recontratar jornalista que denunciou assédio

O jornalista Elian Matte deverá voltar ao cargo na equipe "Câmera Record", após decisão favorável da Justiça. O profissional foi demitido da emissora depois de denunciar episódios de assédio do diretor Márcio Santos em novembro de 2023. O membro do RH foi indiciado pela Polícia Civil.

Na última sexta-feira (23), a 31ª Vara do Trabalho de São Paulo determinou que Elian Matte deve ser recontratado pela Record em um período de até 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 100 mil caso não obedeça ao prazo.

Em novembro de 2023, Matte procurou a chefia da Record TV para denunciar que sofria assédio do diretor de Recursos Humanos Márcio Santos. O caso foi revelado pela revista Piauí.

De acordo com os relatos, o jornalista recebia incessantemente mensagens e fotos do diretor de RH, muitas com teor sexual. O veterano também utilizava registros das câmeras internas para pressionar Elian, chegando a focar em partes do corpo do repórter, como a região do quadril.

"São pedidos insistentes para sair e, apesar das minhas negativas, continuou com conversas onde pergunta o tamanho do meu órgão genital, onde diz que tem ciúme doentio por mim e que precisa de ajuda médica. Em uma das mensagens, pediu para que eu não chegasse perto do carro dele no estacionamento, pois me sequestraria", contou o jornalista no boletim de ocorrência.

Mário Santos foi demitido da Record em abril, após um período afastado devido às investigações. O diretor de Recursos Humanos foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de cometer o crime.

