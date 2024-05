Reprodução Lucas Souza revela infância dramática com o pai: 'Esfaqueou minha mãe'

O ex-peão de "A Fazenda" Lucas Souza abriu detalhes da infância dramática ao lado do pai, que fazia abuso de álcool e drogas. Em entrevista recente, o influenciador relembrou a vez que a mãe foi esfaqueada pelo genitor, que devido ao crime passou um período na cadeia.



"Quando me perguntam sobre infância, isso é muito marcante para mim. Minha mãe comigo, minha irmã tendo que trabalhar fora… Então, eu vejo minha infância marcada por perrengue", refletiu Lucas Souza em entrevista ao programa "Sensacional" (RedeTV!), que vai ao ar nesta quinta-feira (30), às 22h30.

O ex-marido de Jojo Todynho conta que foi testemunha do comportamento abusivo do pai contra a mãe, relembrando o caso de violência doméstica grave envolvendo os genitores.

"Minha mãe saiu, acho que 8 horas [da manhã], no aniversário dela, feliz que tinha arrumado um emprego, foi lá, trabalhou o dia todo, e quando chegou em casa, exausta, meu pai ficou sabendo, como se fosse algo errado, e ela querendo trazer o sustento para dentro de casa, porque ele já não estava suprindo, e aí foi quando ele a esfaqueou, porque ela tinha trabalhado", recordou.

Segundo o ex-militar da reserva, foram os vizinho que socorreram a mãe dele. "A intenção do meu pai era matar mesmo, mas ela colocou a mão na frente. Ele ficou um período preso, minha mãe foi muito julgada pela família dele, colocaram a culpa nela, como se ela tivesse provocado", apontou.

Devido às dificuldades de sustento, Lucas Souza explicou que a mãe acabou reatando com o pai. " Passaram-se uns meses e eles voltaram, porque ela não tinha condições de manter os filhos e, muito por conta da gente, ela acabava cedendo", lamentou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp