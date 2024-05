Redes sociais Andressa e Nasser no terceiro casamento

O casal de ex-participantes do "Big Brother Brasil 13", Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues, anunciaram nesta quarta-feira (29) que estão esperando o primeiro filho.

Nas redes sociais, o casal compartilhou um vídeo em que resgatam cenas do reality, do casamento e culmina na descoberta da gravidez. Na legenda, eles escrevem: "Agora somos três!”.

A influenciadora havia relatado no dia 2 de março que estava com a menstruação atrasada e afirmou que o casal sonhava em ter um filho. Andressa gravou o e colocou na edição final do vídeo o trecho.

Antes de descobrir sobre a gravidez, Nasser comenta: "Faz tempo que eu estou ansioso para ser pai. Estou calmo e confiante. Já sabe que vem com muito amor e carinho. Estamos aguardando faz tempo já”.

O casal de ex-BBBs estão juntos desde o fim da 13ª edição, em que conquistaram o segundo e terceiro lugar. Eles mantiveram um romance durante o confinamento, que se estendeu para fora da casa.

Juntos há 11 anos, o casal realizou três casamentos para renovação de votos, sendo o último deles, celebrado em dezembro do ano passado.

