Reprodução/Instagram Em participação em podcast, Xamã falou do tempo em que morou na rua

O artista que hoje vive Damião, na novela Renascer, da Globo, que é cantor e ativista, viveu momentos difíceis antes da fama. Xamã, que também fez parte do elenco de Justiça 2, foi o convidado do Podpah na noite desta terça-feira (28). No programa apresentado por Igao e Mitico, ele revelou que chegou a dormir em um ônibus quando não tinha casa pra morar.

"Tem um ônibus que sai da rodoviária e vai pro centro, e enquanto tu não arrumava um lugar pra dormir, dormia no ônibus, ia e voltava", explicou. "Sem ter casa, morando na rua, foi papo de seis meses a um ano", relembrou Xamã. "Eu dormia no ônibus, aí quando não dava, dormia na praça, fiquei f*dido. Depois, já tinha amigos meus, já dormia na casa dos amigos, fiquei de boa. Isso durou até 2015 ou 2016".

Ele passou pela casa de alguns amigos e teve outras moradias antes de começar a ganhar algum dinheiro com música. "Teve época que morei com estudante. Morava eu, ele, a mãe e o irmão numa casinha. Eu dormia na sala tranquilão. A mãe dele ficava p*ta que eu roubava o frango de madrugada", recordou. "Foi quando comecei a ganhar um pouco de grana. Que já tinha as músicas e tinha show, já dava pra fazer alguma coisa", continuou.

Xamã também disse que o período na rua foi importante para o seu processo criativo. "Precisava dessa vivência das ruas, de todo dia, trem metrô, falando com várias pessoas de vários lugares diferentes. No trem você escuta várias histórias de várias pessoas e aquilo inspira", disse o artista. "O rap é meio que isso, correria, ter inspiração para fazer as coisas", declarou.

