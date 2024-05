Reprodução Sergio Marone se alonga de sunga e web reage: 'Espetáculo'

O ator Sérgio Marone agitou internautas do Instagram nesta terça-feira (28) ao surgir apenas de sunga enquanto aproveitava para fazer alongamentos. O registro inusitado rendeu diversos elogios ao físico do artista.



Aos 43 anos, o intérprete de Ramessés II de "Os Dez Mandamentos", da Record, vem sendo desejado pelos seguidores da rede social. Desta vez, os registros de Marone de sunga foram suficiente para alguns fãs ousados declararem paixão.

"Ganhei o dia com essa foto!!!", destacou uma internauta. "Você me cansa… posso sentar?", ousou a comediante Karen Kardasha. "Nem é um homem. É um Deus!", comentou um terceiro. "Eita espetáculo de macho kkk", adicionou outro.

Em 2023, o ator Sérgio Marone surpreendeu ao revelar ser "ecossexual" e enfatizar o amor pela natureza e cuidados ambientais.

“Quando ouvi esse termo a primeira vez achei tão interessante. São pessoas que têm uma relação de amor com o planeta e eu me reconheço total com isso”, revelou Sérgio Marone ao Terra.