Reprodução O canal de notícias anunciou novas mudanças na programação

Um repórter do canal CNN Brasil, cujo nome não foi divulgado, teria despencado do 3º andar de um prédio na última quinta-feira (23), na cidade de Brasília. O jornalista em questão, que faz aparição no jornal "Novo Dia", teria dado uma "fugidinha" do serviço para ter um encontro íntimo marcado por um aplicativo de relacionamento gay, segundo as informações do colunista Jeff Benício.



A queda teria gerado algumas fraturas graves no jornalista, que foi encaminhado para o Hospital de Base do DF (HBDF). A queda foi de aproximadamente 12 metros e teria gerado fraturas no fêmur, a bacia e os dois tornozelos.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o que teria causado a queda do repórter. O apartamento em que o jornalista caiu era do homem com quem ele havia marcado o encontro. Ele será chamado para prestar depoimento.

Segundo as informações do site Metrópoles, o jornalista, que foi contratado em março pela emissora após sair de uma afiliada do SBT, teria sumido do expediente após marcar um encontro em aplicativo de relacionamento.

Ele inclusive chegou a fazer uma participação no telejornal por volta das 6 horas da manhã, mas não voltou a aparecer na programação durante o dia e não foi visto na redação da emissora.

De acordo com o Portal Leo Dias, o jornalista, que é abertamente gay, é comprometido e vive com o namorado. Entretanto, ele estaria traindo o companheiro durante o horário de trabalho.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp