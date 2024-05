Reprodução/Youtube Preta Gil revela perda de dois filhos com ex-marido: 'No quinto mês'

Preta Gil relatou o luto após perder dois filhos, fruto do casamento com o ex-marido, Rodrigo Godoy. A artista é mãe de Francisco Gil, filho com Otávio Müller.

A cantora contou que teve uma gravidez interrompida no quinto mês.

"Eu perdi dois bebês depois que eu tive o Fran. Me separei do Otávio, casei com o Rodrigo e nós ficamos grávidos do primeiro filho. A gestação foi até o quinto mês. Até que um dia, durante o ultrassom, o Francisco estava sentado na minha perna e o médico pediu para tiraram ele da sala. Eles não falam que o coração parou. Foi uma confusão, falando para ligar para a obstetra, me levar no hospital", relembrou ela em entrevista ao Mil e Uma Tretas.

Na sequência, a filha de Gilberto Gil contou como prosseguiu com a perda. "Até que o Rafael me contou que o coração do bebê tinha parado. Tentamos fazer uma curetagem e não deu certo, então, eu tive que fazer uma cesárea para tirar o bebê".

Preta afirmou que após um tempo entendeu a importância de enfrentar o luto. "Ele não nasceu, mas lembro dele, rezo para ele. Durante muito tempo, eu neguei essa perda, até pouco tempo atrás. Demorou para eu entender que eu tinha que viver o luto do bebê, fazer um ritual. Até porque, eu engravidei logo depois, mas perdi de novo, só que mais cedo, com três meses".

Sem filhos com o ex, a cantora esclareceu os abortos. "O motivo era uma má formação de um cromossomo por incompatibilidade minha e do meu ex-marido. A gente talvez não conseguisse ter filho nunca. Isso foi devastador para nós, porque éramos apaixonados. Nunca tinha falado sobre isso dessa forma, porque é dolorido", disse.

E finalizou: "Sentia vergonha por não conseguir, de me sentir incapaz. Eu vivi isso com o câncer também. Achava que eu era a culpada e é um horror como nós mulheres já nascemos com isso o tempo todo. A culpa é sempre nossa, não importa. Quando eu perdi o meu primeiro filho, foi um caos, mas atropelei os sentimentos e fui vivendo. O segundo eu consegui fazer a curetagem. Aquilo simbolizava muitas coisas, e para nós, como casal, aquilo era o fim. Acho que o nosso casamento não resistiu a isso, principalmente pelo fato dele querer ser pai. Eu já tinha o Fran. A minha dor era terrível, mas a dor dele foi pior, porque era o primeiro filho".

