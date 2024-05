Reprodução Participante volta para 'A Grande Conquista' após um dia no hospital

O participante Bruno Cardoso, de 31 anos, retornou para o confinamento de "A Grande Conquista 2" após passar por uma hospitalização de emergência. Nesta terça-feira (28), o rapaz foi recebido pelos colegas em clima de comemoração.

O artista circense apelidado de Palhaço Sorriso deu um susto na produção da Record na última segunda-feira (27). Bruno sofreu um desmaio repentino, sendo levado às pressas para um hospital na capital paulista.

Ao retornar para A Mansão, o conquisteiro detalhou como foi o dia longe dos colegas. "Eles fizeram exame de tudo, do dedinho do pé até a cabeça", apontou, revelando que foi liberado para as dinâmicas. Fellipe Villas, aniversariante do dia, comemorou o retorno de Bruno. "Agora, sim, ganhei meu presente", declarou.

Após receber atendimento e fazer exames, Bruno volta para a Mansão 😃🙏



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/dG7ePEnq6z — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 28, 2024 V

A Record se manifestou sobre a condição de saúde de Bruno após o desmaio e hospitalização do participante.

"O participante de A Grande Conquista, Bruno Cardoso, sofreu um mal-estar ontem à tarde e foi prontamente atendido pela equipe de médicos de plantão do programa. Avaliado, os profissionais concluíram que Bruno necessitaria de exames complementares para garantir o bem-estar dele no confinamento. Levado a um hospital na capital paulista, ele passou por uma bateria de exames e ficou durante a noite em observação", inicia a nota.

"O conquisteiro esteve sempre acompanhado pela produção do programa para que nenhuma regra do reality fosse quebrada. Foi constatado que ele teve uma crise de ansiedade. Medicado, Bruno está de alta e voltou a Mansão agora há pouco", completa.