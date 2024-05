Divulgação / FIFA Nicki Minaj





Após se envolver em polêmica e ser detida por porte de maconha na Holanda, Nicki Minaj resolveu ameaçar o DJ da turnê mundial Pink Friday 2 por autografar o peito de uma fã após a prisão.



O rapper, de 41 anos, compartilhou a foto assinando o peito de uma fã e se gabando pela popularidade na Holanda. Após a ameaça, Nicki Minaj foi criticada por pessoas que afirmaram que a cantora também costuma autografar os peitos de suas fãs.

Nicki Minaj foi presa no último sábado (25) pelas autoridades holandesas no Aeroporto de Amsterdã por porte de drogas. A cantora documentou parte de sua prisão em seu perfil no Instagram com vídeos que mostravam a ação policial em suas malas revistadas.

Ela protestou e disse aos policiais que tudo não passava de um mal-entendido e que as drogas não eram dela. Ao ser detida, a cantora foi obrigada a cancelar um show marcado na Holanda.

Assim que foi libertada, Minaj pediu desculpa aos fãs e afirmou que estava triste e decepcionada com o ocorrido.