A mãe de MC Binn abriu o jogo sobre a nova namorada do filho. No perfil do Instagram, Mariza matou a curiosidade dos fãs sobre a vida amorosa do ex-BBB.

"Eu não posso contar quem é, mas em breve ele mesmo vai dizer. Ele trouxe aqui em casa para eu conhecer e adorei ela. Uma moça linda e que está fazendo o Binn feliz", escreveu ela, sem citar o nome.

Mariza também se derreteu pela nora. "Acredito que foi o poder da oração. Tanto para ela quanto para ele. Estou torcendo muito que dê certo, me apaixonei por ela".

De acordo com o EXTRA, Ana Laura Marques é a nova namorada do funkeiro. A jovem de 23 anos mora em Bauru, no interior de São Paulo, e é tatuadora em formação.

Seguida pela sogra no perfil do Instagram, ela divide a rotina jogando futevôlei e praticando jiu-jitsu, surfe e tiro.

Vale lembrar que no BBB 24, MC Binn se envolveu com Giovanna, com quem manteve o relacionamento após o reality.

