Reprodução Karoline desmascara babá e revela depressão: 'Quase desisti da vida'

A influenciadora Karoline Lima foi aos Stories do Instagram mais uma vez se defender de acusações em meio à briga com o ex-namorado Eder Militão. A confusão mais recente tem relação com o surgimento de uma babá dizendo que a brasileira seria uma péssima mãe para Cecília, de 1 ano. Como resposta, a cearense relembrou o quadro depressivo durante o período pós-parto e desmentiu alegações da profissional.



Através do Instagram, Lima apareceu com lágrimas nos olhos, detalhando as dificuldades que passou após o nascimento da herdeira.

"Está cansativo para quem está vendo? Está. Agora imagina para mim que estou sendo obrigada a reviver tudo que passei e tudo que me fez ficar depressiva e quase me fez desistir da vida. O único motivo que me fez seguir em frente foi a minha filha. E até isso estão querendo desmoralizar. A minha filha foi o único motivo que me fez segurar essa barra. Não vou permitir que ninguém me desmoralize como mãe. Não vou permitir que ninguém desqualifique quem eu sou", afirmou.

Mais cedo, viralizou um vídeo em que a suposta babá afirma que Karoline Lima ia para baladas, deixando a filha de três dias sem cuidado.

"Essa moça falou que com três dias de vida da minha filha, eu já estava em balada. Não precisa ter mais que um neurônio para saber que fisiologicamente é impossível porque eu estava sangrando. Eu sangrei por um mês. Dia e noite. Como eu estava em balada?", questionou.

A brasileira também aponta que, após o nascimento da filha, ficou durante um mês morando na casa de Eder Militão. "Vocês já sabem... Eu, grávida, ele me humilhou e me abandonou, me deixou sozinha. Ele foi para balada", recorda.

"Quando a Cecília nasceu, eu estava dentro da casa dele esperando que ele caísse na real e a gente reconstruísse uma família. Consegui sair de dentro da casa dele depois de um mês da minha filha. Até este momento, eu estava lá sendo humilhada e impedida de sair. Mesmo depois da gente ter terminado nosso relacionamento. [...] Nesse um mês, pós-nascimento da minha filha, ele fazia chamada de vídeo com mulher, do meu lado. Ele saía para balada e voltava embriagado, às 6, 7 da manhã, para pegar a Cecília com a própria babá, que fez essa entrevista... sei lá o que é isso", acusou.

Karoline Lima conta que neste período, além das complicações naturais do pós-parto, desenvolveu depressão e chegou a ficar abaixo do peso ideal. A chegada da babá, inclusive, teria sido comemorada devido ela estar debilitada física e mentalmente.

"Essa babá, essa pessoa sem escrúpulos, que está aparecendo na internet chegou na casa que a gente morava com poucos dias da vida da Cecília. E foi me dito por ele que ela era uma indicação do Real Madrid. Eu fiquei tão feliz que ela estava indo me ajudar, porque nenhuma mãe nasce sabendo como que cuida de um recém-nascido", apontou.





