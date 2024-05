Reprodução Instagram Suposta ex-babá volta a criticar Karoline Lima como mãe

Uma mulher que alega ser a enfermeira responsável por Cecília, filha de Éder Militão e Karoline Lima, voltou a fazer acusações contra a influenciadora. "Como mãe no Instagram, eu dou [nota] 8, 9. Mas como mãe de portas para dentro, [nota] 1", disse a mulher na gravação divulgada pela colunista Fábia Oliveira.

Nas imagens, a profissional diz que ficava sozinha com a pequena, enquanto Karoline recebia visitas regadas a cerveja e música alta de madrugada. Quando as reuniões com os amigos não aconteciam em casa, a influenciadora chegava bêbada da balada.

"Todos os dias ela se encontrava com as amigas, sempre tomando cerveja e música alta. Cecília não conseguia dormir [...]. E isso era dia após dia. Nos outros dias, se não fosse em casa, elas iam sair e quando eu chegava para cuidar da Cecília — por volta das 23h, 00h, porque eu saía do hospital 22h —, elas pegavam e esperavam já vestidas para a festa, saíam e me deixavam sozinha em casa", afirmou.



"E assim elas iam, e voltavam bêbadas. Na verdade, um dia tive que colocar a Karol na cama porque estava bêbada igual um gambá", acrescentou a mulher.

"Em um dia em que cheguei um pouco mais atrasada por causa de transporte, a Karol estava me esperando lá embaixo. A Cecília estava sozinha lá em cima, e o táxi estava esperando por ela para ir para a festa. Isso a Cecília tinha menos de três meses".

Questionada se Cecília costumava esperá-la de banho tomado quando ela chegava para o trabalho, a ex-babá respondeu: "Não, eu tinha que deixar a Cecília de banho tomado às 6h. Tinha que acordá-la para dar banho e deixá-la pronta. Deixava banhada para que ela [Karoline] não precisasse fazer nada".

Alguém, então, lhe pergunta sobre as trocas de fralda da filha de Karoline Lima e Éder Militão. "Eu dava banho por volta das 6h e trocava a fralda quando eu chegava, 00h, e eu trocava a fralda que estava toda cheia", alegou a suposta enfermeira.

