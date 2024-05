Reprodução/Instagram Wanessa revela bulimia e anorexia em meio a comparações com Sandy

Wanessa Camargo relembrou a época em que era comparada com Sandy e revelou os efeitos das críticas na sua vida pessoal.

A cantora contou que passou por problemas de saúde ao ser colocada pelo público e pela mídia com o oposto da filha de Xororó.

"Tive bulimia, anorexia. Então esse lance [de imagem] me afetou. Comia só pra dar uma enganada", disse ela no podcast g1 Ouviu.

A filha de Zezé Di Camargo ainda recordou a manchete de uma notícia sobre o seu corpo. "Eu sempre fui uma pessoa com coxa grossa, que gosta de comer. Lembro de uma manchete que dizia: 'Gordurinha a mais, cantoria de menos'. A galera criticando meu corpo", comentou.

Na sequência, Wanessa citou a frase usada no passado, dizendo ser o oposto de Sandy. "É meio nebuloso isso pra mim. Criou-se a menina rebelde e a menina comportada. Ficou essa imagem toda. E musicalmente, a voz da Sandy é completamente diferente do meu timbre".

"As pessoas diziam que eu queria imitar ela. Nunca foi minha intenção imitá-la. Não tem como, ela é única. Só queria mostrar que eu era única também, do meu jeitinho. Não quero ser igual, quero me inspirar", afirmou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp