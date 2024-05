Reprodução/Instagram Virginia Fonseca cancela festinha da filha após problema de saúde

A apresentadora Virginia Fonseca desabafou nas redes sociais ao anunciar que a festinha da filha na escola teve de ser cancela. Segundo o relato, Maria Alice, que vai fazer 3 anos, está com uma gripe muito forte e foi recomendada a faltar à aula a semana inteira.

Através dos Stories do Instagram, a mulher de Zé Felipe detalhou a mudança de planos. "A médica que pediu para Maria Alice não ir essa semana na aula e amanhã eu tinha programado de cantar parabéns para ela. Tudo gente, já tinha programado tudo, com doce, bolo, balão, lembrancinhas, tudo", explicou.

Apesar dos planos frustrados, Virginia Fonseca afirmou que deve se reorganizar para promover a primeira festinha da primogênita na escola. "Enfim, vou ver se eu faço na outra semana, sabe? Porque nessa semana ela não vai à aula", declarou.

Embora a comemoração no ambiente escolar esteja comprometido, a influenciadora mantém de pé o festão para celebrar o aniversário de Maria Alice. O evento especial contará com uma mega produção e terá o cantor Leo Santana entre as atrações.