Reprodução Rodrigo Faro é citado em esquema de corrupção por TV italiana; entenda

A Polícia Metropolitana de Nápoles desmontou na madrugada desta segunda-feira (27) uma rede de corrupção no município de Villaricca que visava a corrupção e a falsificação de documentos públicos, informou a TV italiana. Seis pessoas foram presas.

Segundo a imprensa local, essa quadrilha teria providenciado falsa cidadania italiana ao jogador de futebol brasileiro Bruno Duarte da Silva, que atua como atacante do clube português Farense, e ao apresentador Rodrigo Faro e sua esposa, Vera Viel.

Até o momento de publicação desta reportagem, nenhum dos citados se pronunciou sobre as acusações. O espaço permanece aberto para eventuais manifestações.

Ao que parece Leo Dias não vai dar sossego para os apresentadores good vibes essa semana, né?! Depois do filé, chegou a vez do patinho. LD conseguiu até um vídeo da TV Italiana citando Rodrigo Faro e a esposa num esquema de corrupção que se tornou um escândalo.



Xiiii... pic.twitter.com/bbAVhZXz8c — Dan Pimpão 🏳️‍🌈 (@DanPimpao) May 27, 2024

