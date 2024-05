Reprodução Namorada de MC Guimê faz declaração apaixonada: 'Deus une propósitos'

A modelo Fernanda Stroschein fez uma declaração apaixonada dedica ao namorado MC Guimê nesta segunda-feira (27). Através do Instagram, a empresária abriu um álbum de registros de românticos com o artista.

"Antes de ser amor era Oração. Nós acreditamos em um DEUS que une propósitos!", afirmou Fernanda, exaltando o relacionamento com o ex-BBB.

Nas fotos, ela aparece com o cantor curtindo belas paisagens naturais com direito a banho de cachoeira. A modelo também compartilhou um vídeo em que troca beijos e carícias com MC Guimê.

Nos comentários da publicação, Fernanda recebeu diversos elogios. "Uma bela paisagem com um belo casal", escreveu uma seguidora. "Lindossss!!! Que Deus continue abençoando a união de vocês", dedicou outra internauta.

O relacionamento com Fernanda Stroschein é o primeiro que MC Guimê assume desde o fim do casamento com a cantora Lexa, com quem esteve por 10 anos. O funkeiro anunciou o romance publicamente em março deste ano.