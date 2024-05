Reprodução/Instagram Renata Frisson é a Mulher Melão

Renata Frisson, a Mulher Melão, revelou que quer se aposentar em breve em entrevista ao jornal Extra. Última de sua geração de mulheres-frutas ainda na ativa, ela disse que deve colocar o plano em prática daqui cerca de dois anos.

"Amo o que faço. Mas quero eternizar tudo, guardar isso no momento bom. Já são 16 anos como Mulher Melão e sempre busquei fazer coisas diferentes nesse meio tempo. Sou empresária, tenho outros negócios", declarou Melão.

Ela tem orgulho do passado como dançarina de funk, carreira com a qual ganhou visibilidade nacionalmente. "Sou Melão com prazer. Acho um absurdo as que optaram por negar o passado. Foi assim que ganhei notoriedade. Já ter mais de uma década trabalhando como fruta, por assim dizer, é motivo de aceitação. Ou mais do que isso: de orgulho. Nunca desprezei ser mulher-fruta".

Renata ainda abriu o jogo sobre os que os fãs podem esperar dos últimos ensaios antes da aposentadoria. "Esse trabalho me dá liberdade financeira, posso viajar para qualquer lugar do mundo e continuo trabalhando em cima de uma cama. Mas não é fácil. Eu produzo muito conteúdo, ontem mesmo estava fotografando até às dez da noite. Demanda muita criatividade. Mas meus fãs me motivam para isso".

Ela acrescentou: "Eu sempre inovo. O céu é o limite! Já fiz ensaios em lugares inusitados: casamento, restaurante com estrela Michelin... Faço muito nu urbano. Gosto de adrenalina e sei que o meu público gosta também. Eles querem me ver 'correndo perigo'".

Melão quer ensinar o que sabe a outras mulheres. "Eu pretendo multiplicar esse talento. Quero poder ajudar outras meninas que querem ganhar dinheiro como eu. A beleza e a sensualidade não podem morrer. Pretendo deixar um legado. Quero ensinar vários segredos. Eu entendo a cabeça dos homens, lido com eles diariamente, sei do que eles gostam!".

