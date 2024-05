Reprodução Lívia Andrade leva bronca de Huck após comentário polêmico no Domingão

O "Domingão com Huck" do último domingo (26) gerou polêmica! A comentarista Lívia Andrade levou bronca do anfitrião Luciano Huck após sugerir que o ator Micael Borges e a dançarina Nathalia Ramos seriam um casal. O artista participante da "Dança dos Famosos" é comprometido há 12 anos com Heloisy Oliveira.



Após a apresentação de Micael e Nathalia, os jurados e comentaristas ficaram encarregados de avaliar a performance. Foi então que Lívia Andrade elogiou a dupla, indicando que eles seriam um par romântico.

"Vocês arrebentaram, pensa em um casal, quebra uma cama. Não pode unir duas pessoas dessas. E muita energia. Falando nisso, Luciano (Huck), estamos aqui no processo de eliminação, formamos algum casal ou não formamos? Perguntemos a você", comentou a ex-SBT.

Intrigado com o comentário, Luciano Huck apontou: "Acho que ela está insinuando que vocês estão se pegando".

Quem não se animou com a declaração foi o ator Micael Borges que, visivelmente incomodado, foi ao microfone para falar da esposa Heloisy Oliveira. "Você pode mandar um beijo para Heloisy? Minha esposa há 12 anos. Para eu estar aqui disponível, disposto, minha mulher está em casa cuidando do meu filho", disse o artista, gerando climão.

Ao perceber o desconforto do convidado, Luciano Huck repreendeu Lívia Andrade. "Você está criando intriga, pediu a palavra para falar bobagem", disse ele.

