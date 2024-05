Reprodução/Instagram Fe Paes Leme dá resposta afiada em Juliette e volta atrás após cena viralizar na web

Fe Paes Leme se pronunciou nas redes sociais a respeito de um vídeo em que dá uma resposta afiada em Juliette durante a participação da ex-BBB no programa 'Quem Não Pode Se Sacode' (GNT). Internautas apontaram um suposto climão entre as duas depois que a apresentadora deu uma invertida na convidada por causa de um comentário.

Tudo começou quando Juliette questionou as regras de uma brincadeira em que participava com outra convidada da atração, Jade Picon. "Não, não, sério mesmo, vocês estão deixando passar tudo...", começou a advogada.

Fe Paes Leme interrompe a colega e dispara: "Juliette, deixa eu te contar uma coisa rapidinho. Quando o programa for seu, você faz isso", rebateu ela, fazendo com que a plateia caísse na risada.

Depois de a cena circular pela web, a mãe de Pilar preferiu colocar panos quentes sobre a situação. "Tá saindo aí nas fofocas um corte do programa que dou um 'fora' na Ju e depois ela responde. Estávamos brincando assim o tempo todo, só assistir ao programa pra saber... temos intimidade pra esse toma lá da cá", escreveu nos Stories do Instagram.

"Claro, tem muito amor e respeito aqui. Aliás, só existindo isso que se pode brinca com alguém. Relaxem e procurem briguinha onde tem, e não entre nós", continuou a apresentadora.

Fernanda ainda exibiu uma conversa que teve com a ex-BBB. "Se tem uma coisa que você é, é carismática e feliz. Te amo", dizia Juliette no print. "Gente hahaha nem vi nada. Tô aqui quieta amamentando. Não quero haters Julietteeeee haha você me defenda", respondeu a atriz ao saber das especulações.

