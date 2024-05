Divulgação Luiza Marcato ao lado do noivo, Máximo Garcia





Luiza Marcato, ex-atriz de pegadinhas da RedeTV!, afirmou que está organizando um casamento que custará R$ 2 milhões e será nudista. O megaevento será para possivelmente dizer "sim" ao ator espanhol Máximo García.

“É uma cerimônia ousada, com todos os convidados pelados. Nossos amigos são criadores +18, então vai rolar também pegação”, disse a noiva.

“Conheci o Máximo gravando uma cena e rolou uma química. Ele se apaixonou de cara, me pediu em casamento e, agora, vamos viver juntos. Existe amor, carinho e respeito. Mas nosso estilo de vida é liberal”, completou.

Luiza largou a vida nas telinhas da TV para se dedicar ao OnlyFans junto ao seu atual noivo. Máximo, inclusive, teve uma despedida de solteiro acompanhado da noiva e mais 15 mulheres.

Mas parece que agora chegou a vez de Luiza. O espanhol prometeu uma despedida para a sua companheira que terá a participação de outros 10 homens.

A cerimônia será uma mansão no Rio de Janeiro com vários cenários para gravações. Também haverá um jantar de gala e uma balada all inclusive. A lista do casal conta com 300 convidados ao todo.