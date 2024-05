Reprodução/Instagram Davi usou dinheiro de doações para ir ao RS: 'Não tinha condições'

O campeão do "BBB 24", Davi Brito, revelou os bastidores da ida ao Rio Grande do Sul, onde fez voluntariado ajudando a população local após a devastação provocada pelas chuvas torrenciais. Em entrevista recente, ele afirmou ter usado o dinheiro das doações que arrecadou para custear a própria viagem para o sul.

"Inicialmente, pedi Pix para as pessoas porque realmente ainda não tinha condições financeiras de ir para o Rio Grande do Sul com os meus próprios meios. Mas consegui uma boa arrecadação", entregou à coluna Play de O Globo.

O baiano aponta que conseguiu ajudar muitas pessoas, repassando alimentação, água mineral e outros itens de necessidade.

"Distribuí colchões, alimentação, água mineral. Fizemos compras para ajudar as bases e unidades de saúde que estavam precisando. É algo que eu gosto de fazer. É amar ao próximo como a nós mesmos. E foi isso que me incentivou. Eu ajudei em tudo: trabalhando, cozinhando, entrando em barcos para salvar vidas, distribuindo mercadorias", detalhou.

A viagem de Davi pelo Rio Grande do Sul dividiu opiniões nas redes sociais. O motivo que levantou suspeitas foi o fato do baiano indicar o Pix pessoal para que os fãs depositassem dinheiro para as doações.

No início de maio, ele arrecadou R$ 70 mil reais na conta bancária, dinheiro que teria sido utilizado para contratar um caminhão de água no valor de R$ 41,8 mil e outros itens básicos.