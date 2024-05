Reprodução/Youtube Virginia e Zé Felipe são processados

A coisa não está boa para o casal Virgínia Fonseca e Zé Felipe. Eles estão sendo processados por uma mulher que alega que foi ofendida pela dupla de artistas na internet. A ação pede uma indenização de R$ 600 mil, segundo as informações do G1.

Segundo o processo, a mulher alega que o casal a teria ofendido em um vídeo onde o cantor aparece rindo sobre a quantidade de pães que come por ter obesidade mórbida. A publicação dos artistas teria causado mais ataques à mulher.

A publicação em questão ocorreu no dia 21 de novembro de 2021, no perfil da empresária. No mesmo ano foi iniciado o processo, sendo tornado público apenas em 2024 devido as novas publicações.

A mulher afirma que chegou a receber o vídeo de Zé Felipe através de uma amiga. No vídeo em questão, o cantor aparece segurando o celular enquanto assiste e ri ao lado de amigos. De acordo com a mulher, a grande repercussão fez com que ela recebesse ataques e ainda foi parar em programas de televisão.

A ação pede uma indenização de R$ 600 mil, além de uma indenização por danos materiais, uma vez que sua imagem foi utilizada sem permissão. O processo está correndo na 1ª Vara Cível da Comarca de Natal, no Rio Grande do Norte.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.