Reprodução/Instagram Sabrina Sato e Nicolas Prattes protagonizam fotos quentes

Sabrina Sato e Nicolas Prattes roubaram a cena ao compartilharem fotos quentes nas redes sociais. O casal posou junto e arrancou elogios dos seguidores.

Na sacada, a apresentadora ostentou a silhueta com um vestido azul transparente, enquanto o ator apostou apenas em uma calça jeans, deixando o abdômen à mostra.

"São nas noites de sábado que a gente sabe se é feliz", escreveu o artista na legenda da publicação.

"Te amo, meu gostoso", declarou Sabrina nos comentários.

Amigos famosos e internautas babaram nos registros. "Que casalzão", disse Marina Ruy Barbosa; "Não sei quem tem mais sorte", comentou uma fã; "Achei uma pintura de Van Gogh esse casal", brincou outra.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes protagonizam fotos quentes Reprodução/Instagram Sabrina Sato e Nicolas Prattes protagonizam fotos quentes Reprodução/Instagram Sabrina Sato e Nicolas Prattes protagonizam fotos quentes Reprodução/Instagram Sabrina Sato e Nicolas Prattes protagonizam fotos quentes Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp