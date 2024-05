Reprodução/Instagram Viih Tube e Eliezer durante chá revelação

A influenciadora digital Viih Tube revelou recentemente o nome do seu segundo filho com o ex-BBB Eliezer. Em um vídeo publicado no Instagram, a influencer aparece com sua filha, Lua , e faz uma “dinâmica” com personagens do Baby Tube — marca infantil de Viih Tube — para revelar que o menino que espera se chamará Ravi .

De acordo com a empresária, o nome escolhido para o filho segue a mesma linha de referência aos astros: “Quem falou que nosso filho ia se chamar Sol acertou! Ravi significa sol. Temos a Lua e agora o nosso sol. O que vocês acharam?"

Seguindo uma estratégia semelhante ao nascimento de Lua, os ex-BBBs anunciaram que o caçula já tem um perfil no Instagram: @pequenoravi. A conta já ultrapassou os 150 mil seguidores, com apenas duas publicações: uma do ultrassom e outra do vídeo com a revelação do nome da criança.

Os seguidores brincam com o perfil, afirmando que ele “nem nasceu ainda e já tem mais seguidores” que muita gente. Os fãs da influencer ainda desejam que o bebê nasça com saúde despejando carinho para a família.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp