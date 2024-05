Manuela Scarpa/Brazil News A atriz estava acompanhada de amigos na embarcação

A atriz Marina Ruy Barbosa surgiu deslumbrante aproveitando o Grande Prêmio da Fórmula 1 diretamente de um iate em Mônaco neste domingo (26). A ruiva aproveitou sua passagem pela Europa, após encerrou no sábado (25) sua participação no Festival de Cannes, na França.



No Festival de Cinema de Cannes, a atriz chamou atenção pelo look que usou durante sua passagem pelo tapete vermelho. A ruiva esbanjou joias avaliadas em mais de R$ 116 milhões, peças milionárias da grife suíça Chopard. Os looks completos eram formados por vestidos de grifes como Miss Sohee, Giambattista Valli, Giorgio Armani Privé e uma peça vintage YSL.



Marina estava acompanhada do noivo, o empresário Abdul Fares. O casal está junto desde julho de 2023. Eles noivaram durante uma viagem à Dubai, em outubro. Esse foi o primeiro relacionamento que a ruiva assumiu após a separação com Guilherme Mussi, em novembro de 2022. Marina também já foi casada com Xande Negrão.





Pai de Marina





Paulo Ruy Barbosa, pai de Marina, chamou atenção nesta quinta-feira (23) após uma declaração polêmica viralizar nas redes sociais. No Instagram, o veterano elogiou a performance de Marina Ruy Barbosa em Cannes, na França, indicando que outras pessoas morrem de inveja dela.



Assim como outros famosos brasileiros, Marina Ruy Barbosa está curtindo a temporada do festival de cinema de Cannes, um dos mais prestigiados pela indústria audiovisual.



"Semana muito difícil para aquelas que morrem de inveja da Marina! Destaque total em Cannes, muito elogiada pela mídia internacional que acompanha o festival!", comentou o pai da atriz, gerando polêmica nas redes.

