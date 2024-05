Reprodução/Instagram De biquíni, Gabi Martins curte piscina da nova mansão

Gabi Martins tirou o final de semana para aproveitar a casa nova. A cantora anunciou a compra da mansão no início do mês .

No perfil do Instagram, a ex-BBB posou de biquíni enquanto curtia o sol na piscina.

"Curtindo a casa nova. Primeiro final de semana sem show, aproveitei pra descansar. Obrigada, meu Deus!", escreveu ela na legenda da publicação.

No anúncio da casa nova, Gabi comemorou a compra do imóvel para a mãe. "Vencemos, mamãe! Sou milionária e não estou falando dessa casa, estou falando da minha família! Em primeiro lugar, vou honrar vocês, cuidar de vocês, e em segundo, vou construir os meus sonhos. Obrigada por serem um exemplo para mim de família, de amor, respeito e gratidão. Prometo cuidar de vocês até o fim. Eu e Carol [Martins]".

“Que essa casa seja como papai desenhou cheia de netinhos e muita felicidade para nós! Que Deus nos abençoe! Amo muito vocês!”, completou.

