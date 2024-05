Reprodução/Globo 'Facilita a masturbação', brinca Dussek sobre diagnóstico de Parkinson

Na noite de sábado (25), Eduardo Dussek marcou presença no Altas Horas em homenagem a Ney Matogrosso e relembrou o diagnóstico da doença de Parkinson.

O músico recebeu o diagnóstico há 10 anos e atualmente conta com a ajuda de andador para se locomover.

"Eu cheguei no médico, um cara muito especializado, e pedi um diagnóstico. Ele falou que era Parkinson e eu perguntei os sintomas. Ele respondeu rigidez e tremor nas mãos. E eu disse: "Bom, pelo menos facilita a masturbação", brincou.

Na sequência, o ator comentou como encara a doença. "Os problemas da vida são maravilhosos para serem enfrentados. É muito bom enfrentar os problemas sem pensar: 'Ah, que saco'. Não tem que reclamar, tem que abrir a cabeça para o astral. O astral tem tudo de bom para você".

"O importante é saber que a doença não pode te dominar. Ela é um fator de eliminação", completou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp