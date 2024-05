Reprodução/TV Globo Dona Déa fala com Vampeta no intervalo do Futebol Solidário

A mãe do humorista Paulo Gustavo , Dona Déa , chamou a atenção mais uma vez durante uma entrevista com o ex-jogador Vampeta durante uma entrevista antes do Futebol Solidário , neste domingo (26), no Maracanã. A comentarista do programa “Domingão com Huck” elogiou o ensaio fotográfico nu do ex-atleta e cometeu uma gafe ao vivo ao questionar quem era Edilson Capetinha .

Dona Déa começou dizendo: "Você foi campeão do mundo, campeão do seu time, campeão a vida toda. Quero saber o seguinte: você tem uma tristeza de não ter sido eleito o campeão de todos os jogadores como o homem mais bonito do Brasil?", o que foi respondido por Vampeta com um pagar "umas pensões" até hoje.



O apresentador Luciano Huck então interveio, ironizando a pergunta da mãe do humorista: "Você não falou nada com nada. Começou por um lado, foi para o outro e a pergunta que a senhora fez não tinha nada a ver com o que a senhora falou no começo". Dona Déa retrucou: “Estou levando um esporro do patrão. Luciano, sai de campo, por favor. Não fica me atrapalhando, não".



A senhora então soltou um elogio ao ensaio fotográfico do ex-atleta: “Minha família era toda palmeirense, mas no dia que você fez umas fotos e botou a 'vampeta' de fora, ficou todo mundo apaixonado por você. Todo mundo passou a ser Corinthians".



Luciano, chocado com a fala da comentarista, brincou: “Interdita a Dona Déa". Ele pede para que ela dê um beijo em Edilson, convidado que ainda não havia falado durante a interação.



Entretanto, Dona Déa parece não reconhecer o jogador que estava ao seu lado: “Que Edilson?", perguntou. O repórter Marcelo Courrege explicou de quem se tratava. Como resposta, a senhora afirmou que o apresentador estava tumultuando seu trabalho no Maracanã: “O Luciano fica perturbando".



Ela então reconheceu o ex-jogador e aproveitou o momento para dar uma bronca em Luciano Huck: “Quero agradecer ele, mas vou dar uma bronca em você, porque botou Edilson do meu lado, esse capetinha. Ele já perturbou".

