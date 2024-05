Reprodução/Globo Cantora expõe afastamento de Alane e Bia em festa: '500m de distância'

A cantora Tília viralizou nas redes sociais ao analisar a relação de Alane e Beatriz após o BBB 24. O trio esteve presente na festa de São João de Juliette em São Paulo.

De acordo com a filha de Dennis DJ, as ex-sisters passaram a festa de lados opostos.

"Tinha a Bia do Brás, tinha a Alane. Como consumidora de "Big Brother"', eu fiquei passada, lá elas eram melhores amigas e não estavam juntas na festa. Que viralize isso para elas falarem que estavam, mas não estavam, não, porque fiquei olhando de início ao fim", disse Tília nas redes sociais.

Na sequência, a artista ressaltou o afastamento físico das duas. "Achei isso um babado dos famosos. Parecia que era obrigatório elas terem 500 metros de distância, porque onde uma ficava a outra não ficava. Ou elas estavam juntas o dia inteiro e não se aguentavam mais", completou.

Vale lembrar que no reality da Globo, Alane e Beatriz formaram uma dupla de aliadas e amigas até a final. Apesar dos rumores, as influenciadoras não comentaram sobre o caso.

🚨FOFOCA: Vídeo de internauta afirmando que Beatriz e Alane não ficaram juntas na festa da Juliette viraliza na internet. pic.twitter.com/iV6ZZKPZYS — Central Reality (@centralreality) May 26, 2024





