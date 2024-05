Reprodução Éder Militão e Tainá Castro

A influenciadora Tainá Castro, atual namorada do jogador do Real Madrid Éder Militão, comentou pela primeira vez sobre o desentendimento com a ex do atleta Karoline Lima. Tainá foi acusada nas redes sociais de tratar a filha do ex-casal, Cecília, de forma ríspida em uma live.

Em uma entrevista cedida ao colunista Lucas Pasin, a influenciadora afirmou que ficou "chateada" com as "mentiras" que envolvem o episódio. Ela diz que a voz não era dela e que não chamou a atenção de Cecília.



Tainá ainda diz que contaram à mãe da criança quem teria dado a "bronca": "Desde o primeiro momento fizemos questão de esclarecer para a mãe. Ela sempre soube que as crianças estavam brincando e a babá que ela tinha contratado estava na cena. Eu nem estava no mesmo ambiente. Mas, fizeram questão de pintar um quadro diferente nas redes sociais, que não era verdadeiro. Tiraram totalmente de contexto, falando até mesmo que eu tinha tratado a menina mal."

Segundo Tainá, ela sempre tratou bem a filha do namorado e diz que não havia se pronunciado antes para "preservar as crianças". Ela aproveitou o momento para exaltar Militão como pai: "É o que mais admiro nele. Em questão da filha, ele não peca em nenhum quesito. Ele faz tudo para deixar a Cecília bem."

O caso

Em uma live aberta por Maju Militão, irmã de Eder Militão, foi possível ouvir ao fundo uma voz feminina repreendendo Cecília, de 2 anos. A voz foi atribuída a Tainá e considerada fora do tom com a criança.

No vídeo, a voz diz: "Pega Helena, pega dela. Solta, Cecília, é dela. Não, menina". Após o ocorrido, Karoline, mãe de Cecília, publicou prints de uma chamada de vídeo com a filha e desabafou em uma sequência de vídeos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp