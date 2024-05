Reprodução/Hybae Nicki Minaj é acusada por danificar joais emprestadas

A rapper Nicki Minaj foi detida no aeroporto de Amsterdã, na Holanda, após ser acusada de porte de drogas pelas autoridades locais. A cantora documentou o momento por meio de uma live no Instagram. Ela aparece conversando com os policiais, que anunciam que ela será levada à delegacia, e exige que possa falar com um advogado antes de acompanhá-los.

Nicki também postou um vídeo no feed do Instagram em que aparece conversando com as autoridades. Ela escreve na legenda da publicação que trata-se de uma conspiração para acabarem com sua turnê.



"Eles levaram minhas malas antes que eu pudesse vê-las, colocaram no avião e agora disseram que estão na alfândega. Isso é o que acontece quando pessoas são pagas muito dinheiro para tentar sabotar uma turnê depois de todo o resto falhar. Tudo que fizeram é ilegal", afirma a cantora.

O diretor criativo de Nicki estaria portando maconha. Entretanto, ele teria o documento médico que autorizava a viagem com o item.

O policial que aparece na live da cantora pede que ela encerre a gravação, o que não é acatado. Eles então direcionam ela até um veículo da polícia para encaminhá-la à delegacia. No vídeo publicado no Instagram, um homem explica à artista que todas as malas foram revistadas para onferir se havia mais drogas com a equipe da cantora.





