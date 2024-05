Reprodução/Instagram Guitarrista da Afrocidade morre aos 32 anos após ser agredido na Bahia

Flávio de Oliveira da Silva, guitarrista da banda Afrocidade, morreu aos 32 anos após ser espancado na noite de sexta-feira (25), na Bahia.

De acordo com informações da Polícia Civil, Fal Silva foi agredido no bairro Novo Horizonte, na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

As circunstâncias, autoria e motivação do homicídio estão sendo apuradas. O corpo do artista está no Departamento de Polícia Técnica (DPT) do município.

Nas redes sociais, a banda lamentou a morte de Fal Silva. "Ainda difícil de acreditar, sentiremos muito sua falta. Descanse em paz, irmão", escreveram.





