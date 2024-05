Instagram Maya Massafera curtindo noitada

A influencer e apresentadora Maya Massafera, de 43 anos, surgiu aproveitando a cidade de Cannes neste sábado (25). Nos Stories do Instagram, Maya publicou uma foto mostrando o seu decote e uma lingerie de renda, além de um vídeo em que aparece rindo.

A apresentadora está na cidade francesa para aproveitar o Festival de Cinema, que chega ao fim neste sábado. Ela já havia postado um dos looks que usou no tapete vermelho do festival.

Na foto publicada na web neste sábado, Maya esbanja o corpo com um look preto decotado, além do sutiã de renda preto à mostra. Em uma mesa sob a luz de velas, ela faz carão e abre um sorriso.

Disforia

A influenciadora compartilhou um comunicado com os fãs nesta quarta-feira (22), revelando ter passado por um mal-estar psicológico durante a estadia em Cannes, na França. Recém-transicionada, a modelo confessou ter tido crise de disforia, o que a fez ficar isolada no quarto de hotel.

Através do Instagram, Maya prometeu para os seguidores que seria transparente sobre o processo de transição de gênero, explicando que muitas vezes é normal a oscilação de sentimentos.

"Eu tenho tanta coisa para conversar com vocês! E quero contar tudo e todo meu processo de transição! Mas tudo no seu tempo. Para falar a verdade, eu gostaria de ter ficado mais tempo 'off'. Mas como começou a vazar muita notícia distorcida, eu achei melhor vir a público e enfrentar tudo. Aliás, até que consegui segurar por muito tempo. Fiquei quase 1 ano me transicionando, sem ter vazado nada", iniciou.

Na sequência, a influenciadora abriu com os seguidores a questão da disforia de gênero. O termo é utilizado para referir-se ao sentimento que pessoas trans podem experienciar quando não estão confortáveis com o corpo, provocando oscilações de sentimentos, muito voltadas para tristeza, angústia e ansiedade.

"Todo mundo tem coisas boas e ruins, eu, por exemplo, tenho um lado ruim de ter

'perdido' 40 anos em um corpo que não me pertencia. [...] Uma das coisas ruins e que me pega é a disforia. Para começar preciso explicar meu estado de espírito. Eu nunca estive tão feliz em toda minha vida!!! Eu acordo feliz, eu sou uma pessoa em estado feliz!!! Depois da transição eu me amo!!!", declarou.

Entretanto, Maya aponta que desde o início do processo de transição de gênero vem passando por algumas crises de disforia. "Os médicos me falaram que é normal para muitas meninas trans sentirem isso nos primeiros anos de transição. Às vezes a disforia é tanta, que eu realmente prefiro ficar sozinha e não ser vista por ninguém".

