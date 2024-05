Reprodução/Instagram Madonna termina namoro com boxeador, Josh Popper, diz site

Madonna e o boxeador Josh Popper não estão mais juntos. De acordo com o US Sun, a cantora e treinador não tiveram sucesso em encontrar tempo um para o outro durante a Celebration Tour.

"Madonna quase não viu Josh durante meses devido a sua agenda lotada. As coisas simplesmente não funcionaram", apontou a fonte.

Segundo a fonte, o sentimento entre eles ainda existe. "Não há realmente ressentimentos, eles ainda se gostam".

"No momento, o relacionamento deles não parece sustentável e eles decidiram dar um tempo, mas continuam amigos", completou.

Madonna confirmou o relacionamento com Popper em março com uma foto ousada beijando o amado, ambos mascarados e vestidos de preto. Dias antes, a cantora foi flagrada torcendo por Josh em uma de suas lutas em Nova York.

Madonna termina namoro com boxeador, Josh Popper, diz site Reprodução/Instagram Madonna termina namoro com boxeador, Josh Popper, diz site Reprodução/Instagram Madonna termina namoro com boxeador, Josh Popper, diz site Reprodução/Instagram Madonna termina namoro com boxeador, Josh Popper, diz site Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp