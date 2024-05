Reprodução/Instagram Jesus Luz retoma rotina de exercícios após ser fotografado na praia

Jesus Luz deu início ao processo de emagrecimento após ser fotografado em uma praia no Rio de Janeiro sem exibir o abdômen definido que ostentava.

O modelo, então, resolveu retomar a rotina de exercícios físicos e alimentação saudável.

"Malhar é um hábito bem incorporado por mim há muitos anos. Minha saúde física mental e emocional caminham juntas. Mas relaxei na alimentação e foi difícil manter a rotina devido a algumas viagens", contou ele ao gshow.

Além disso, o DJ viu o sofrimento do pai contra obesidade e do tabagismo, e buscou ajuda médica para resgatar a vida saudável. O pai morreu em 2016, aos 53 anos, com broncoespasmo.

Ele precisou recusar uma campanha de fotos por não estar no peso ideal. "Seria ideal que algumas fotos na época fossem sem camisa e eu precisei negar essa condição. Além da questão estética e profissional, fico muito atento à saúde devido à experiência de ter perdido meu pai doente".

Há quase um mês, Jesus Luz vai à academia duas vezes por dia para treino de musculação, corrida ou spinning.

"Treino onde estiver. Na academia do hotel ou algum lugar onde possa me exercitar ao ar livre. Fora isso, faço refeições saudáveis mesmo fora de casa", afirmou.

