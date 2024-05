Reprodução/Instagram Ex-BBB gera polêmica ao alfinetar Ana Clara em post de Paula e Breno

Paula Amorim e Breno Simões comemoraram 6 anos de relacionamento na última sexta-feira (24) com uma publicação especial nas redes sociais, mas um comentário de Jéssica Mueller chamou a atenção dos seguidores.

A ex-BBB relembrou o triângulo amoroso do casal com Ana Clara Lima no BBB 18. A apresentadora e o modelo ficaram no programa, mas o romance engatou mesmo com Paula.

Nos comentários, Jéssica alfinetou a apresentadora e foi criticada pelos internautas. "O tanto que eu sabia que isso ia dar certo! Hahaha que Ana Clara o quê, minha filha? Vocês nasceram um pro outro!", escreveu ela.

"Ana Clara com a careira muito a frente, Paula formou uma bela família e essa daí tentando arrumar treta para aparecer", disparou uma internauta; "Criou uma exposição desnecessária de uma mulher que não tem mais nada a ver com a vida dos dois e uma comparação ridícula entre duas mulheres independentes, por conta de homem", criticou outra; "Que falta de noção sem tamanho já tem mais de 5 anos essa história sabe, ambas seguiram sua vida lindamente", destacou uma terceira.

Após a repercussão, Jéssica apagou o comentário. Ana Clara não se pronunciou, assim como Paula e Breno.





