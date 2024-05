Reprodução Dy Miryan ganhou destaque durante o Festival

Imagina ir jantar ao lado de Salma Hayek no Sul da França? Pois foi isso que a influenciadora digital brasileira Dy Miryan fez durante sua passagem por Cannes. A criadora de conteúdo roubou os holofotes no Festival de Cannes, tendo sua beleza elogiada pelo ator Kevin Costner.



Presente na 77ª edição do Festival de cinema, a influencer foi um dos destaques do tapete vermelho do evento por sua beleza, pelos looks, sua elegância e simpatia.

Dy foi a única influencer brasileira convidada para o exclusivo jantar Trophée Chopard, tendo interações com grandes estrelas como Demi Moore. No jantar, que ocorre tradicionalmente no início do festival, ela debutou com um vestido e bolsa Yves Saint Lauren e um par de brincos Chopard, avaliados em mais de R$ 407mil.

A Chopard, símbolo indiscutível de glamour, tem sido uma presença constante na icônica escadaria do Festival de Cannes por décadas. As maiores estrelas do cinema mundial, incluindo Julia Roberts, Charlize Theron, Cate Blanchett, Julianne Moore, Sharon Stone, Gwyneth Paltrow, Hilary Swank, Marion Cotillard, Penélope Cruz e Scarlett Johansson, têm desfilado suas criações de Alta Joalheria das coleções no red carpet, gerando um verdadeiro furor na famosa passadeira vermelha.

Quem é Dy Miryan

Nascida em Pernambuco, começou sua trajetória no mundo da moda ainda criança. Aos 15 anos, começou a trabalhar como modelo em pequenas campanhas fotográficas e anúncios televisivos, mas a relutância da família a levou a cursar Marketing. Eventualmente, Dy entrou na área de imobiliário e organização de eventos, o que a levou a viajar para vários países, incluindo Portugal. Em Lisboa, em 2017, conheceu António Trincheiras, com quem se casou e decidiu ficar em Portugal.

Dy continuou no ramo imobiliário e, com o sucesso dos negócios, passou a se interessar pelo mercado de luxo. Suas viagens constantes e a necessidade de ter looks criativos a levaram a fotografar locais, roupas e eventos. Hoje, Dy acumula quase 750 mil seguidores.

Ela é a protagonista do documentário "dy" da NiTtv, que acompanha sua vida em Portugal e suas conquistas no mundo da moda. Reconhecida pela Forbes como uma das figuras Under 30, ela já foi capa de diversas revistas de luxo.

