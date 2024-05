Reprodução/Instagram Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva, descobriu duas hérnias na cervical, que estavam provocando lesões na medula

O cantor Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva, passou por uma cirurgia de emergência em um hospital de Salvador, Bahia. O artista contou detalhes do quadro de saúde por meio de um vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (23).

Felipe Pezzoni revelou que aproveitou as férias para investigar uma dormência forte no braço e acabou descobrindo duas hérnias na cervical. Ele disse que as hérnias já estavam comprimindo sua medula e provocando lesão. Na sequência, também dividiu imagens de sua recuperação e o momento em que recebeu alta.

Já na legenda do post, deixou um recado tranquilizando os fãs: "Antes de qualquer coisa, estou melhor e mais saudável do que nunca!", começou Pezzoni.

"Queria apenas dividir um pedacinho do que foi a minha última semana, foram dias desafiadores, mas que tomei como um lembrete gentil de que devemos sempre honrar e nutrir o nosso templo", acrescentou. "Como disse no vídeo, aproveitei as férias para investigar um formigamento persistente, e descobri que ele era decorrente de uma compressão de uma hérnia cervical sobre a minha medula. Foi tudo muito rápido, em cinco dias fiz exames, marquei a cirurgia, internei, operei e tive alta".

Em seguida, o cantor agradeceu a equipe médica pelo cuidado, disse que continua se recuperando e avisou que o show que faria no Chile no final deste mês precisou ser adiado para agosto. "Infelizmente, quando acontecimentos dessa natureza nos atravessam, não temos outra opção a não ser atendê-los. Agosto é logo ali, certeza de que faremos uma festa ainda mais linda, e com esse upgrade da coluna então…".

"Cuidem-se também! Nosso corpo é o nosso lar aqui na terra, escute ele, vamos tratá-lo com o respeito e com o carinho que ele merece. Um Cheiro!", finalizou.

