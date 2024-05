Reprodução Luan Pereira

O sertanejo Luan Pereira fez uma revelação íntima na tarde desta sexta-feira (24). Em entrevista, o cantor declarou estar há muito tempo sem ter relações sexuais e ainda apontou que a razão da situação é por escolha própria.

Recentemente, o rapaz de 20 anos atingiu o auge da carreira ao lançar o hit "Dentro da Hilux". Entretanto, o sucesso não o fez movimentar as relações íntimas. Em conversa com a influenciadora Marina Fabris, o artista detalhou o caso.

O motivo de estar sem ter relações sexuais se deve a um propósito que o cantor está fazendo. "O meu coração… Estou sem beber e sem ter relações há muito tempo, de propósito. Não de propósito, mas por propósito. [...] Estou assim, de verdade, fiz esse propósito de não ter relação sexual até essa certa coisa acontecer", explicou.

Luan Pereira não detalhou qual é o acontecimento tão aguardado, mas apontou que a escolha também restringe o consumo de bebidas alcoólicas.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp