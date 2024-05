Reprodução Estrela de 'Super Size Me - A Dieta do Palhaço' morre aos 53 anos

Morgan Spurlock, diretor do documentário 'Super Size Me - A Dieta do Palhaço', morreu aos 53 anos. A família anunciou a morte nesta sexta-feira (24), devido a complicações do câncer.

"Foi um dia triste, quando nos despedimos de meu irmão Morgan. Morgan deu muito através de sua arte, ideias e generosidade. O mundo perdeu um verdadeiro gênio criativo e um homem especial. Estou muito orgulhoso de ter trabalhado junto com ele", disse o irmão Craig Spurlock em nota à revista People.

O documentário de Morgan mostrou o experimento em que ele se alimentou apenas de comida produzida na rede fast food McDonald's por um mês. A produção recebeu uma indicação ao Oscar pela denúncia a obesidade nos Estados Unidos. Ele engordou 11 kg e sofreu fortes aumentos de colesterol e da pressão arterial.

Em 2022, Spurlock produziu um documentário, o Super Size Me 2: Holy Chicken!, onde destacava a indústria bilionária do frango.

Morgan Spurlock deixa a esposa e dois filhos, Laken e Kallen.

