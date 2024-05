@jakebongiovi/Instagram O casal namorou por dois anos antes do noivado

A protagonista de “Stranger Things”,Millie Bobby Brown, de 20 anos, chocou os seguidores ao surgir casada nesta sexta-feira (24). A atriz estava noiva do modelo, Jake Bongiovi, de 22 anos. A cerimônia aconteceu de forma secreta no último final de semana.



Segundo informações do US Sun: "Eles estão planejando uma cerimônia maior nos EUA ainda este ano, mas agora eles se casaram legalmente e cuidaram de toda a papelada”.

A fonte do jornal norte-americano afirma: "Foi um caso romântico e muito discreto com a família mais próxima enquanto eles faziam seus votos.”

Rumores indicam que o casal planeja um novo casamento ainda neste ano, na Itália.

Dentre os convidados estaria o pai do modelo, o cantor Jon Bon Jovi. Ele deve estar na segunda cerimônia no final do ano, mas que, segundo Millie, ele não subirá ao palco para performar.

Noivado

O casal ainda teria tido uma festa de noivado íntima em junho de 2023. Entretanto, na época, o cabeleireiro Pete Burkill compartilhou uma foto de Millie e Jake posando em frente a um arco de balão branco com um letreiro de neon que dizia: “Sr. e Sra".

A intérprete de Eleven teria usado um conjunto Giambattista Valli branco de noiva de duas peças com detalhes em pérolas. A festa ocorreu dois meses depois que a dupla anunciou o noivado, após dois anos de namoro.

Jake fez o pedido com um diamante "super clássico" de lapidação almofadada em uma faixa de ouro, revelando que a pedra tinha entre 3 e 3,5 quilates, provavelmente custando a Jake mais de US$ 75.000. Embora muitos fãs tenham criticado o casal por serem "muito jovens" para se casar, Bon Jovi rapidamente defendeu seu filho.

