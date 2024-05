Pam Martins Luísa Sonza surge nua em capa de novo projeto visual

A cantora Luísa Sonza está lançando um novo projeto audiovisual nesta sexta-feira (24). Na capa de "Escândalo Íntimo - O Filme", a artista surge nua, de forma a expressar vulnerabilidade.

No Instagram, a cantora de 25 anos compartilhou com os seguidores o resultado do trabalho. "Passamos meses editando e desenhando o roteiro desse filme. Em meio a tudo isso, muita coisa aconteceu, mas finalmente chegamos ao resultado que eu tanto queria entregar para vocês", revelou.

A capa do projeto surpreende ao mostrar Sonza nua, encolhida, abraçada pelos próprios braços e deitada em folhagens com o cenário de mata ao fundo.

"Esse filme conecta todos os visuais que lancei até então, é um grande paradoxo na minha mente, sonhos e pesadelos que passam pela minha cabeça", confessou.

A cantora revelou que o conteúdo do filme estará disponível dia 26 de maio, em todos os canais dela. Mas, quem estiver em São Paulo, poderá ter acesso nesta sexta-feira.

"Espero vocês hoje no Espaço Unimed, não se atrasem, pois tenho uma surpresa linda para vocês", convidou.