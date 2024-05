Reprodução/Instagram Karoline Lima debocha de Éder Militão após ser processada pelo ex

Karoline Lima confirmou os rumores de um novo processo vindo do ex-marido, Éder Militão. Segundo o Gossip do Dia, o jogador de futebol entrou com um documento contra a ex-esposa por conta da filha dos dois, Cecília.

Na declaração, o atleta definiu o novo relacionamento da influenciadora com Léo Pereira como uma "aventura amorosa".

Após a repercussão, a loira debochou da situação publicar uma foto com o jogador do Flamengo, exibindo as tatuagens de casal que fizeram recentemente. "Eu e minha aventura amorosa rsrsrsssss", escreveu ela na legenda.

Entenda o processo

De acordo com o perfil Gossip do Dia, Karoline Lima teria impedido a filha do ex-casal de viajar para encontrar o pai no exterior sem antes encontrar uma nova babá ou pessoa de confiança para acompanhar a bebê.

Fontes da conta disseram que o atleta teria dito que não queria uma "pessoa estranha em sua residência".

Um dos pedidos do processo proíbe a influenciadora de se mudar para o Rio de Janeiro, alegando que ela está em uma "aventura amorosa", e que "mudaria a rotina da filha".

