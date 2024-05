Reprodução/Instagram Ivete Sangalo surge de surpresa em apresentação das filhas em shopping

Ivete Sangalo surpreendeu ao aparecer na apresentação nas filhas em um shopping em Salvador, na Bahia. A cantora prestigiou as gêmeas, Helena e Marina, na noite de quinta-feira (23).

As meninas dançaram balé no Shopping Barra e o público que passava por lá pôde ver a artista se derretendo com as herdeiras.

Ao lado do palco, Ivete apareceu sorridente e batendo palma com a desenvoltura das pequenas.

Vale lembrar que Marina e Helena são frutos do casamento de Ivete Sangalo com Daniel Cady. O casal também é pai de Marcelo.

simplesmente IVETE SANGALO sentadinha na praça principal do shopping Barra em Salvador assistindo a apresentação de ballet das gêmeas 😍 pic.twitter.com/fKRTYVYIrR — davizinho (@eiDavizinho) May 24, 2024

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp